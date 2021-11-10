Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 12:20
12:15
Шоу-бизнес
Актриса Агния Дитковските стала матерью в третий раз
12:14
Экономика
«Газпром» подал заявки на максимальный объем транзита топлива через Украину
12:13
Армия
Политолог Куликов раскрыл секрет необычных операций ВС Украины в Донбассе
12:12
Весь мир
«Многосферные операции» в Черном море: зачем Пентагон отправил военные корабли в регион
12:10
Общество
Медиагруппа «Патриот» начала информационное сотрудничество с изданием «Известия Мордовии»
12:05
Армия
Лавров: «размывание» системы контроля над оружием подрывает стратегическую стабильность
12:01
Общество
Специалисты ВЦИОМ выяснили, что 57% россиян доверяют полицейским
12:00
Общество
Гинцбург назвал вакцинацию условием для предотвращения новых волн пандемии коронавируса
11:58
Весь мир
Венесуэла призвала США снять санкции для нормализации отношений между странами
11:58
Происшествия
Полицейские задержали трех молодых людей после стрельбы на Невском проспекте
Все новости

Госдеп выделит деньги на популяризацию американской музыки в Таджикистане

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 10:54
Общество
Госдеп выделит деньги на популяризацию американской музыки в Таджикистане
pixabay.com

Душанбе, 10 ноября. Госдепартамент США готов заплатить за активное распространение американской культуры в Таджикистане. Речь идет о популяризации музыки на английском языке.

Для этих целей американское правительство объявило о грантах для жителей Таджикистана. Проект должен решить вопрос нехватки знаний о культуре и музыке США. Инициатива приурочена к тридцатилетию американо-таджикских отношений и направлена на укрепление позитивной связи между странами.

Согласно информации RT, подрядчики, привлеченные к проекту, могут заняться организацией песенного конкурса среди местных артистов. Все они должны будут петь известные в США песни.

«Тексты песен не должны содержать ненормативную лексику и должны нести позитивный посыл», — уточняется в документе гранта.

Размер гранта варьируется от 15 до 40 тысяч долларов, сообщает портал «Культуромания». Ярким участникам организаторы приготовили еще один подарок — все они получат содействие в записи композиций в профессиональной студии. Победителям конкурса будет организован тур по крупным городам Таджикистана.

Ранее эксперты провели анализ и выяснили, какую музыку предпочитают слушать российские популярные артисты. Выяснилось, что порядка 40% из них стесняются рассказывать о своих музыкальных вкусах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Госдеп выделит деньги на популяризацию американской музыки в Таджикистане
музыка таджикистан госдеп сша английский
Комментировать