Госдеп выделит деньги на популяризацию американской музыки в Таджикистане

Душанбе, 10 ноября. Госдепартамент США готов заплатить за активное распространение американской культуры в Таджикистане. Речь идет о популяризации музыки на английском языке.

Для этих целей американское правительство объявило о грантах для жителей Таджикистана. Проект должен решить вопрос нехватки знаний о культуре и музыке США. Инициатива приурочена к тридцатилетию американо-таджикских отношений и направлена на укрепление позитивной связи между странами.

Согласно информации RT, подрядчики, привлеченные к проекту, могут заняться организацией песенного конкурса среди местных артистов. Все они должны будут петь известные в США песни.

«Тексты песен не должны содержать ненормативную лексику и должны нести позитивный посыл», — уточняется в документе гранта.

Размер гранта варьируется от 15 до 40 тысяч долларов, сообщает портал «Культуромания». Ярким участникам организаторы приготовили еще один подарок — все они получат содействие в записи композиций в профессиональной студии. Победителям конкурса будет организован тур по крупным городам Таджикистана.

Ранее эксперты провели анализ и выяснили, какую музыку предпочитают слушать российские популярные артисты. Выяснилось, что порядка 40% из них стесняются рассказывать о своих музыкальных вкусах.