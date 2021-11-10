Эксперты FinExpertiza отметили рост продаж элитных авто в России во время пандемии

Москва, 10 ноября. Число зарегистрированных в РФ дорогостоящих элитных авто выросло на 22,4% — до 97,6 тысячи единиц. Такая тенденция наблюдалась в 2020 году, в период пандемии, следует из анализа международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Порядка 87 тысяч приходится на премиальный сегмент (5-10 млн рублей), а еще 10 тысяч — на люксовые автомобили (свыше 10 млн рублей), передает «Лента.ру». Эксперты также проверили налоговые сборы с дорогостоящих машин и выяснили, что они ежегодно растут, хотя средний их размер снижается. Всего за последние пять лет роскошных авто стало в четыре раза больше.

Кроме того, согласно статистике, 63,1 тысячи дорогостоящих автомобилей по итогам 2020-го принадлежали физическим, а 34,4 тысячи — юридическим лицам. Чаще всего люксовые машины покупали в Москве, Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Татарстане.

Премиальный британский автомобильный бренд Aston Martin ранее объявил о запуске в серийное производство купе Valkyrie. Стоимость машины, по предварительным оценкам, — около 239 млн рублей.