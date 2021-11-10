Дарья Жукова рассказала о различиях материнства в 40 и в 29 лет

Москва. 10 ноября. Основатель музея современного искусства «Гараж» в Москве Дарья Жукова в последнее время редко появляется на вечеринках, пишет StarHit.

40-летняя галеристка появляется только на особо значимых, масштабных мероприятиях. Так, например, ее заметили на Met Gala и королевской свадьбе. Не забывает Дарья и поддерживать выставки своего музея.

В конце ноября Жукова планирует проведать свое детище. В Парке Горького будет проводиться реконструкция павильона «Шестигранник» Ивана Жолтовского. Там появится новое выставочное пространство и книжный магазин. Накануне такого грандиозного события Дарья поговорила об этом с журналистами российского Vogue. Были затронуты темы не только профессиональной сферы, но и личной жизни Жуковой.

Отдельной темы стоил рассказ Дарьи об ее отношении к материнству в разном возрасте.

« Материнство в 40 отличается от материнства в 29. Приоритеты выстроены более правильно. Жизнь словно замедляется в пользу семьи», — признается Дарья.

Сына Филиппа Жукова родила от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Также Дарья имеет двоих детей от российского миллиардера Романа Абрамовича. Это восьмилетняя Лея и 11-летний Аарон.

Жукова рассказала, что ее отпрыски, как и большинство детей, не рвутся в музеи.

«Иногда приходится заставлять», — рассказывает она.

По словам Дарьи, им пришлась по душе выставка Еситомо Нары в лос-анджелесском музее LACMA.

Как и любая другая мама, Жукова старается ограничить время, проведенное детьми в гаджетах.

«В выходные на гаджеты — 40 минут. 20 — на общение с друзьями, 20 — на игры. А на неделе — зависит от успехов», — пояснила она.

Жукова считает, что детей нужно воспитывать, исключительно показывая свой пример. Так, она не очень любит вести соцсети.

«Я, может, и хотела бы лучше вести Instagram, но у меня не получается. И, даже если мне что-то удается сфотографировать, я это забываю выложить. А там уже и день прошел», — признается Дарья.

Ранее сообщалось, как фотография Жуковой с сыном Филиппом попала в сеть.