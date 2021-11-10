Михалков не ухаживал за Мирошниченко на съемках «Я шагаю по Москве» из-за ее возраста

Москва, 10 ноября. Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко откровенно рассказала о работе с мэтром российского кинематографа Никитой Михалковым на съемках мелодрамы «Я шагаю по Москве».

Культовый советский фильм вышел на экраны в 1963 году. Он стал одним из первых крупных проектов Михалкова, который воплотил на экране метростроевца Колю. По сюжету Мирошниченко сыграла роль сестры главного героя.

Звезда стала гостем студии телепрограммы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время общения с ведущим шоу Борисом Корчевниковым она рассказала, почему никогда не была влюблена в юного актера. Актриса отметила, что Михалков считал ее намного старше своего возраста.

«В Никиту? Да ну вас. На каком-то юбилее он очень смешно в Доме кино сказал: «Так ты была студенткой первого курса? Я то думал, что ты меня старше чуть ли не вдвое. Поэтому я за тобой и не ухлестывал»», — рассказала Мирошниченко.

Россия 1 / prt scr / Судьба человека

По ее словам, разговор был публичным и при нем присутствовала супруга режиссера Татьяна Михалкова. После откровения звезды фильма «Я шагаю по Москве» рассмеялись и крепко обнялись.

Ранее актриса рассказала о первом браке с драматургом Михаилом Шатровым. Супруги прожили в отношениях больше десяти лет, но в последние годы стали изменять друг другу.