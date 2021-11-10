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Изображения рестайлинговой Hyundai Creta попали в Сеть накануне премьеры

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 10:48
Экономика
Изображения рестайлинговой Hyundai Creta попали в Сеть накануне премьеры
hyundai.ru  /  ООО Хендэ Мотор СНГ

Москва, 10 ноября. Официальные фотографии рестайлинговой модели Hyundai Creta опубликованы в Сети накануне премьеры, которая пройдет 11 ноября в Индонезии. Об этом пишут «Автоновости дня».

В интернет попали снимки с экстерьером и интерьером новинки. Судя по фото, обновленная Creta действительно получила переднюю часть в стиле Tucson. Она предполагает, что дневные ходовые огни и «поворотники» являются частью радиаторной решетки. Однако модель сохранила двухуровневую головную оптику, где нижний уровень занимают блоки фар с ближним и дальним светом.

Изменения салона заключаются в сенсорном дисплее медиасистемы увеличенной диагонали, немного других материалах отделки и полностью. Перемен в техническом оснащении, скорее всего, не будет.

Первой страной, где появится обновленный Hyundai Creta, станет Индонезия. Здесь ее начнут продавать уже в ноябре. В России автомобиль придется ждать либо до конца 2022 года, либо до начала 2023-го.

При этом российский рынок легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизился на 18,1% в октябре текущего года. За этот месяц показатель достиг 126 204 проданных машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

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фотографии индонезия автомобиль hyundai creta
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