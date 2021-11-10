Публицист Анпилогов: «Роснефть» поддержат в рывке к экспортной газовой трубе

Крупнейшая российская нефтяная компания может получить возможность экспорта природного газа. Однако такого рода решение, которое в чистом виде прямо противоречит российскому закону «Об экспорте газа», по мнению Министерства энергетики РФ, должно сопровождаться целым рядом дополнительных условий. В частности, «Роснефть» сможет продавать на экспорт только газ собственной добычи, а экспортные контракты будут оформлены через заключение агентского соглашения с нынешним экспортным монополистом — компанией «Газпром».

Десять миллиардов «экспериментальных» кубометров

Об идее предоставить «Роснефти» разрешение на экспортные поставки газа в своем интервью заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. По словам министра, «Роснефть» может получить возможность экспортировать природный газ собственной добычи с двух новых проектов: «Роспан» и «Харампур».

Первый из проектов объединяет несколько нефтегазовых месторождений с запасами по категории ВС1+С2 в 975 млрд кубометров газа, 152 млн тонн газового конденсата и 46 млн тонн нефти. Трудность «Роспана» состоит в том, что основным объектом разработки являются ачимовские залежи, сложность разработки которых заключается в их низкой естественной проницаемости и высоком пластовом давлении. Фактически это аналог той самой «сланцевой» нефти, на которой росла все прошлые годы добыча в США. «Роспан» уже запущен в строй — коммерческие поставки нефти и конденсата с него начались в I квартале 2021 года.

rosneft.ru / Официальный сайт компании Роснефть

Харампурское месторождение — это совместный проект «Роснефти» и британской BP с долями 51% и 49% соответственно. При выходе «Харампура» на проектную мощность он сможет добывать порядка 11 млрд кубометров газа с потенциалом дальнейшего роста вплоть до 25 млрд кубометров. Запасы «Харампура» также впечатляют: это 975 млрд кубометров газа и 78 млн тонн нефти по категориям АВ1 и В2. Но Харампурское месторождение в части геологии даже труднее «Роспана»: более 80% запасов газа в нем приходится на трудноизвлекаемые туронские залежи, для эксплуатации которых «Роснефть» даже получила льготу по НДПИ.

По словам министра энергетики, ведомство поддерживает идею предоставить «Роснефти» право на экспорт десяти миллиардов кубометров газа через заключение агентского соглашения с «Газпромом». Такая схема работы позволит обойти ограничение на экспорт газа, существующее в статье 3 Федерального закона «Об экспорте газа», согласно которому таким монопольным правом в части трубопроводного газа обладает «Газпром». Причем министр отдельно отметил, что пока речь идет об идее, которая может и не реализоваться в ближайшей перспективе. По его оценке, к моменту начала экспорта газа независимыми поставщиками цены на газ могут снизиться, но «останутся довольно привлекательными».

Почему у «Газпрома» есть монополия на экспорт?

Почему же Правительство России столь осторожно подходит к вопросу демонополизации экспорта газа? Ведь, как мы знаем из вузовского курса экономики, монополии должны создаваться и поддерживаться только в исключительных случаях. Да, но рынок газа в России — это именно такой случай, на котором естественная монополия «Газпрома» имеет и свое значение, и свою цену.

Все дело в том, что, кроме монополии на экспорт трубопроводного газа, за «Газпромом» закреплен серьезный объем социальных обязательств. Российская газовая монополия обязана поставлять газ внутренним потребителям вне зависимости от их платежеспособности и по регулируемым ценам. В то же время нефтяные компании — независимые производители газа, крупнейшими из которых являются «Роснефть» и «Новатэк» — имеют право самостоятельно регулировать цены на свою продукцию. Чаще всего они устанавливают стоимость газа на 5–10% ниже, чем «Газпром», и благодаря этому забирают самых платежеспособных и выгодных промышленных потребителей. В то время как «Газпрому» не только приходится заниматься многочисленными должниками, но и продолжать за свой счет развивать магистральную и распределительную газовую сеть.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Но такое состояние дел постоянно вызывало дисбаланс добычи и потребления газа. Многие нефтяные компании просто не осваивали сопутствующие нефти газовые залежи, отказываясь от комплексной разработки месторождений. Ведь естественным ограничением для развития газовых проектов у нефтяных компаний в России является запрет на экспорт.

При этом технические возможности по добыче газа в РФ существенно превышают внутреннее потребление, которое в последние годы достаточно стабильно и составляет порядка 440 млрд кубометров в год. В то же время суммарная годовая добыча газа «Газпрома», «Роснефти» и «Новатэка» уже составляет порядка 640 млрд кубометров, что и создает возможность для развития экспорта.

Как либерализация экспорта может изменить рынок газа

По факту монополия «Газпрома» на экспорт газа уже ограничена: начиная с 2013 года из-под запрета на экспорт был выведен сжиженный природный газ (СПГ). По словам Шульгинова, программа по развитию производства СПГ в России будет продолжена, по ней запланировано нарастить объем производства до 140 млн тонн к 2035 году, что выведет Россию на первое место в мире по производству СПГ.

Есть свой смысл и в привлечении к добыче газа нефтяников. «Роснефть», как и многие другие мировые нефтегазовые компании, уже проявляет особый интерес к добыче природного газа, справедливо полагая, это позволяет снизить риски от возможного падения спроса на нефть в долгосрочной перспективе на фоне развития зеленой энергетики. Кроме того, развитие газового бизнеса позволяет нефтяникам встроиться в формирующуюся водородную экономику, где природный газ выступает ценным сырьем для производства водорода, поэтому и считается более экологичным видом топлива.

Федеральное агентство новостей /

С другой стороны, агентское соглашение на экспорт газа через «Газпром» позволит сохранить сложный баланс коммерческих и социальных интересов, в рамках которого российский газовый монополист отвечает за развитие и поддержание всего газового трубопроводного хозяйства России. Ведь остаться без газа или же бездумно либерализовать цены на внутреннем рынке для такой холодной и протяженной страны, как наша, — это очень опасное, если не смертельное начинание.

Так что пилотный проект «Роснефти» по совместному экспорту с «Газпромом» газа собственной добычи может заложить основу для дальнейшего сбалансированного развития газового рынка, при выполнении условий по соблюдению социальных обязательств и поддержке внутреннего рынка газа.

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