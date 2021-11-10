Экс-депутат Резник отказался признавать вину по делу о наркотиках

Максим Резник отказался давать комментарии, но отметил, что до сих пор считает себя невиновным.

Экс-депутата Максима Резника, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков без цели сбыта, доставили в Октябрьский районный суд на предварительное слушание по уголовному делу. От общения с журналистами бывший парламентарий отказался, но заявил в ответ на один из вопросов, что считает себя невиновным.

«Все вопросы к адвокату. Я не буду отвечать перед заседанием ни на какие вопросы», — заявил Максим Резник.

В марте 2021 года в Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых зафиксировано присутствие тогда еще депутата заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника в квартире, куда полицейские пришли для оперативных мероприятий в рамках дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства). Политик заявил силовикам, что находился в гостях у своего родственника по фамилии Дорофеев, поэтому был отпущен полицией до завершения обыска. После сбора доказательств депутату предъявили обвинение по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). 17 июня он был задержан. С 18 июня находится под домашним арестом.