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Пересильд высказалась о реакции Учителя на ее полет в космос
Шоу-бизнес
Пересильд высказалась о реакции Учителя на ее полет в космос
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Москва, 10 ноября. Знаменитая актриса Юлия Пересильд публично рассказала о реакции режиссера Алексея Учителя, который является отцом ее детей, на ее полет на МКС. Автор «Прогулки» был категорически против этой экспедиции.

Актриса в гостях у Катерины Гордеевой вспомнила о легендарных съемках в космосе. Ее выбрали среди многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Поговаривали, что Учитель отговаривал экс-возлюбленную от поездки, но та настояла на своем.

«Мы не ругались с ним из-за этого. Мы — люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное по какому праву? Не очень понимаю», — заявила 37-летняя кинодива в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Несмотря на разрыв отношений, артистка подчеркнула, что прекрасно ладит с отцом своих детей. Бывшие партнеры вместе воспитывают двух дочерей — Анну и Марию.

В начале октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Через 12 дней они вернулись на Землю. Артистка после приземления поделилась своими ощущениями от полета. Она отметила, что в космосе чувствовала себя пушинкой, в то время как на Земле ей казалось все тяжелым.

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учитель вызов пересильд
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