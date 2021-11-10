Нефтяные Котировки будут определять курс доллара к рублю в конце года

Москва, 10 ноября. Конец года исторически является самым тяжелым периодом для российской валюты. Основными факторами этого являются спрос на импортные товары в преддверии Нового года, пик бюджетных расходов и окончание финансового года, когда идет расчет по внешним займам. Об этом пишут «Известия».

Все эти обстоятельства ведут к увеличению обмена рублей на иностранную валюту. Однако пандемия сломала привычную схему и в этом году ситуация на валютном рынке России складывается по другим правилам.

Как считает большинство экспертов, на данный момент курс доллара к рублю в наибольшей степени зависит именно от нефтяных котировок. По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, если черное золото в декабре подорожает до 90 долларов за баррель, то курс американской валюты снизится примерно до 65 рублей. Однако в случае, если цена нефти упадет до 70 долларов за баррель, то курс доллара сам по себе взлетит к 77 рублям.

В том, что к новогодним праздникам курс рубля снизится по отношению к другим валютам на фоне длинных выходных и роста потребления в стране, уверен аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.