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Аналитики Frank RG заявили о резком сокращении выдачи потребкредитов в России

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 10:37
Экономика
Аналитики Frank RG заявили о резком сокращении выдачи потребкредитов в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 ноября. Российские банки за октябрь текущего года выдали гражданам 1,8 млн кредитов наличными на 564,4 млрд рублей, что на 8,7% меньше показателя сентября, заявили эксперты аналитического агентства Frank RG.

Таким образом, это самое большое снижение с января текущего года. За исключением традиционного сезонного спада, который характерен для зимнего месяца, резкого сокращения выдач потребительских кредитов не наблюдалось. В годовом выражении необеспеченное кредитование по-прежнему пользуется популярностью, однако темпы также замедлились — до 20,6% с 30,2% в сентябре.

Средний чек займа наличными снизился на 2,1% в месячном выражении и 1,5% в годовом выражении, передает РБК. Такие показатели могут быть связаны с ростом заболеваемости коронавирусом, а также новыми ограничениями, введенными Банком России.

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский ранее отметил, что далеко не все банки соглашаются на досрочное погашение ипотечного кредита. Однако если вопрос все же удалось урегулировать, следует выбрать подходящий способ выплаты.

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