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Тина Канделаки: Я благодарю всех, кто критиковал, сомневался и подписывал мне приговор

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 11:10
Общество
Тина Канделаки: Я благодарю всех, кто критиковал, сомневался и подписывал мне приговор
из личного архива Тины Канделаки  / 

Грузинская и российская журналистка, общественный деятель Тина Канделаки 10 ноября отмечает день рождения. Известной телеведущей исполняется 46 лет. Со своим личным праздником Тина поздравила всех недоброжелателей, поблагодарив их за мотивацию идти только вперед.

Прежде всего она упомянула тех, кто не верил, что в Москве Канделаки со своей внешностью и акцентом станет телезвездой. Не забыла журналистка и советчиков, которые пророчили ей провал в продюсировании и продакшене.

«Позже, в глаза и за глаза, говорили о том, что женщина неспособна возглавлять спортивный телеканал, собрать команду и доказать всем, что спортивное телевидение может быть самым обсуждаемым в нашей стране. Всех, кто критиковал, сомневался и подписывал мне приговор, я благодарю от всего сердца. Я очень признательна вам и тем, кто меня по-настоящему любит. Это очень узкий круг людей. За вас я отдам свою жизнь и буду всегда стоять горой. Неверие людей было, есть и будет самым большим драйвером в моей жизни, рождающим во мне азарт и желание обмануть их ожидания», — рассказала ФАН Канделаки.

Сейчас Тина Канделаки заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа». С 2015 по 2021 годы она была генеральным продюсером спортивного канала «Матч ТВ». В телевизионной биографии журналистки также были популярные программы «Самый умный» и «Детали».

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