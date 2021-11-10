Синоптик «Фобоса» Волосюк предупредила россиян о снежной зиме

Москва, 10 ноября. Теплая зима с большим количеством снега ожидается в России в этом году. Такой прогноз сделала ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.

Зимний период в стране в этом сезоне может пойти по мягкому сценарию. Согласно последним прогнозам, зима будет не такой холодной, как предполагалось полтора месяца назад, рассказала Волосюк в беседе с ТАСС.

«Зима вполне может идти по более мягкому сценарию, но при этом с достаточно большим количеством осадков, с большим количеством снега», — подчеркнула эксперт.

Аналогичный прогноз ранее дал главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он также отметил, что зимняя погода может пойти по теплому сценарию. Зима будет мягкой, температура в декабре, января и феврале превысит норму на два–три градуса. При этом ожидается обильное количество снега.