Министр обороны Польши объявил о переброске дополнительных войск к границе Белоруссии

Варшава, 10 ноября. Командование польской армии приняло решение нарастить вооруженный контингент на границе с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, на сегодняшний день вдоль рубежей размещено 15000 военнослужащих, хотя накануне это число было на 2000 меньше. Блащак, в свою очередь, не исключил дальнейшего наращивания группировки войск в регионе.

«На границе уже 15000 солдат. Если понадобится, это количество может быть еще увеличено», — заявил чиновник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вызванное миграционным кризисом обострение на границе с Польшей может войти в острую фазу. Также белорусский лидер раскритиковал действия польских силовиков. Варшава же выступила с идеей построить между странам забор, передает Infox.