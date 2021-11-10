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Джигурда рассказал, почему перестал бороться за свободу актера Ефремова
Шоу-бизнес
Джигурда рассказал, почему перестал бороться за свободу актера Ефремова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Советский и российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссер, телеведущий, заслуженный артист России Михаил Ефремов сегодня празднует свой 58-й день рождения. В беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда рассказал о том, что его в свое время связывало с артистом.

Собеседник подчеркнул, что никогда не был близко знаком с актером, но после автомобильной аварии с участием артиста, проведя собственное расследование, пришел к выводу о его невиновности и старался помочь, предоставлял адвокатов. Впрочем, Михаил Ефремов поступил по-своему.

«Трижды он просил меня перестать доказывать его невиновность, несмотря на то, что у меня на руках было и есть заключение смелого эксперта Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказывал факт того, что не Михаил Ефремов сидел за рулем. Более того, перед заседанием Мосгорсуда заключение эксперта Юрия Макеева было в деле Михаила Ефремова. Я с Юрием Макеевым и наши адвокаты должны были быть на заседании Мосгорсуда. Это было отмечено на сайте Мосгорсуда. Однако на заседание нас, по беспределу, не пустили приставы, из уважения ко мне сказав, кто им дал приказ. […] Они понимали, что если мы окажемся на заседании, то докажем невиновность Михаила Ефремова. Потом Михаил в настоятельной форме просил меня не вмешиваться», — рассказал артист.

Никита Джигурда поделился своим предположением о причинах такого решения актера.

«Я это связываю с неким шантажом. Некие силы ставят его в определенные условия, которые, видимо, настолько жесткие, что он вынужден их выполнять ценой потери здоровья, отбывания срока в колонии», — пояснил собеседник ФАН.

Артист Джигурда рассказал, почему перестал бороться за свободу актера Ефремова
Prt Scr youtube.com / Super

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Направить на имя президента [России] прошение о помиловании, понимая, что сейчас его защищают, на мой взгляд, «лжеадвокаты», ибо в деле, с которым я знаком, существует очень много доказательств невиновности Михаила. Помилования! Пусть он выйдет из колонии как можно быстрее», — подытожил исполнитель песен.

Ранее режиссер Алексей Нужный через ФАН поздравил с днем рождения актера Виктора Сухорукова. По словам собеседника, таких прекрасных артистов можно пересчитать по пальцам.

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джигурда ефремов
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