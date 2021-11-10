Новый закон позволит россиянам обменивать до 40 тысяч рублей наличных без паспорта

Москва, 10 ноября. Госдума одобрила принятие закона, который позволит гражданам России проводить операции с большим объемом наличных без идентификации, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект посвящен обмену денег в банковских организациях или замену поврежденных банкнот. Ранее для этого необходимо было предъявить паспорт или другой документ, который может подтвердить личность.

Теперь лимит повышен до 40 тысяч рублей. По новым правилам, при операциях с суммами от 40 до 100 тысяч рублей сотрудник кредитной организации может запросить паспорт или аналогичный документ. Это возможно, если у работника банка есть подозрения по отношению к клиенту, передает INFOX.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) ранее сообщало о рекордном объеме выдачи кредитов наличными. Показатель вырос на 34% с июля 2020 года.