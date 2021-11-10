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Экс-депутат Рады Герман не исключила возвращение Януковича на пост президента Украины
Политика
Экс-депутат Рады Герман не исключила возвращение Януковича на пост президента Украины
wikipedia.org  /  Ingwar/CC BY-SA 2.0

Киев, 10 ноября. Бывший президент Украины Виктор Янукович имеет право вновь возглавить страну, поскольку был отстранен от власти незаконно. Таким мнением поделилась экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

В тот момент, когда политика «увольняли» с президентского поста, он находился в Киеве, отметила бывший депутат. Поэтому Европейский суд по правам человека может поддержать Януковича и вернуть ему законную должность, добавила она.

По словам экс-депутата, во время правления Януковича жизнь на Украине была проще, а цены — меньше. Это признают многие граждане страны, уточнила она.

«При Януковиче жилось легче, жилось проще, цены были меньше, энергоносители были дешевле. Все было дешевле, работа была, уровень жизни был намного выше», — сказала Герман «Украине.ру».

Ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев предрек действующему главе государства Владимиру Зеленскому судьбу Виктора Януковича. По словам экс-парламентария, президент допускает серьезные ошибки в кадровой политике, пишет НСН.

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