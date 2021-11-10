Экс-депутат Рады Герман не исключила возвращение Януковича на пост президента Украины

Киев, 10 ноября. Бывший президент Украины Виктор Янукович имеет право вновь возглавить страну, поскольку был отстранен от власти незаконно. Таким мнением поделилась экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

В тот момент, когда политика «увольняли» с президентского поста, он находился в Киеве, отметила бывший депутат. Поэтому Европейский суд по правам человека может поддержать Януковича и вернуть ему законную должность, добавила она.

По словам экс-депутата, во время правления Януковича жизнь на Украине была проще, а цены — меньше. Это признают многие граждане страны, уточнила она.

«При Януковиче жилось легче, жилось проще, цены были меньше, энергоносители были дешевле. Все было дешевле, работа была, уровень жизни был намного выше», — сказала Герман «Украине.ру».

Ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев предрек действующему главе государства Владимиру Зеленскому судьбу Виктора Януковича. По словам экс-парламентария, президент допускает серьезные ошибки в кадровой политике, пишет НСН.