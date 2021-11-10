Аналитики Симонов и Корнилов: Зимой Украина снова окажется в центре газового скандала

Правительство Украины не признает очевидного: запасов топлива на зиму катастрофически мало, денег, чтобы закупить газ, нет. Об этом ФАН рассказали экономист Константин Симонов и политолог Владимир Корнилов, комментируя данные газовых операторов Украины, появившиеся в свободном доступе.

Ранее стало известно, что Евросоюз сократил поставки газа на Украину в шесть раз. По данным украинского оператора, в январе поставки природного газа на Украину из ЕС составили 439 миллионов кубометров, в мае — 8 миллионов, а в октябре — 155 миллионов кубометров.

Ясно, что речь идет о виртуальном реверсе, но тот факт, что объем реверса упал в шесть раз, говорит об одном — за 2021 год Украина закачала в свои хранилища в шесть раз газа меньше, чем в 2020-м. И да, раз по бумагам газ куплен в ЕС, то именно ЕС и ограничивает поставки газа на Украину. Отметим, что «чисто случайно» объем реверса совпадает с объемом закупок из Венгрии. Так что отказ от транзита газа в Венгрию через Украину достаточно неприятная для нее новость.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что из-за непродуманных действий Киева, оставившего страну без газа, зимой будет спровоцирован международный скандал.

«Украина долгое время потребляла российский газ, который называла «европейским». Киев закупал его у европейских трейдеров, чтобы называть «европейским». Обычно этот газ из России даже не доставлялся до Европы и оформлялся по схеме виртуального реверса. Юридически этот газ становился перед поставкой на Украину словацким, венгерским или польским. В 2021 году цены на газ в Европе пошли вверх, и Украина сократила закупки: топливо оказалось ей не по карману. Киевские стратеги надеялись, что летом цена на газ упадет, это усугубило последствия их ошибки — цены взлетели еще больше», — пояснил магистр политологии.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Первый проректор по внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве Российской Федерации отметил, что в настоящее время евротрейдеры предлагают Украине газ по ценам, приближенным к цене на хабе, поэтому Киев не в состоянии делать такие закупки.

«Украина долго переплачивала имитацию реверса и возможность говорить, что не пользуется русским газом. Теперь для покупки газа в Европе нужно платить в разы больше. Цифры, которые отражают объем газа в подземных хранилищах Украины ниже, чем в прошлом году, на треть. Они брали газ из своих запасов, надеясь пополнить потом, когда цены в Европе упадут. Этой возможности не представилось и в ближайшем будущем не будет. Разумным шагом Правительства Украины было бы пересмотреть политику в отношении России, признать ошибки и договориться о закупке напрямую. Но Киев продолжает нагнетать ситуацию», — заметил заведующий кафедрой «Прикладная политология».

Эксперт добавил, что власти Украины очень надеются на теплую зиму, она могла бы частично смягчить кризисное положение, в котором оказалась страна, это бы позволило при экономном расходе небольшого запаса «дотянуть» до весны. Если зима, как говорят метеорологи, окажется морозной, планы украинских властей рухнут.

«Какие-то транзитные объемы, согласно договоренности, у Украины остались. Вполне вероятно, что кабинет Зеленского окажется «припертым к стене», и Украина, чтобы не замерзнуть, прибегнет к несанкционированному отбору газа. По-русски это называется «воровать». В этом плане достаточно тревожно выглядела история с поставкой газа через Украину в Венгрию. Будапешт заявил, что поставка прекращена, а «Газпром» утверждал, что закачка идет. Украина утверждала, что прокачку прекратили, хотя венгерский оператор видел, что газ подают. Тему замяли, это опасно рецидивом», — поделился мнением экономист.

Симонов предположил, что в случае спорной ситуации в будущем Брюссель, несмотря на доказательства и очевидность, примет сторону Украины. Он поделился опасениями, что после вероятного скандала виновные наказаны не будут, а против обворованной России могут попытаться выдвинуть санкции за якобы попытки давления на Украину. В этом случае, по словам собеседника ФАН, поставки газа через территорию Украины будут прекращены совсем.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что власти Украины оказались не способны подготовить свою страну к зимнему отопительному периоду.

«Правительство Украины уверяет, что запасов топлива в стране достаточно. В то же время, по заявлению украинских независимых экспертов, ситуация в государстве критическая: хранилища не заполнены, с поставками электроэнергии все плохо, настолько тревожных фактов ранее никогда не фиксировалось», — сообщил эксперт.

Корнилов предположил, что, возможно, властям Украины придется прибегать к веерным отключениям электричества, и это позволит как-то продержаться. Он также добавил, что, может быть, ситуацию смягчит поставка электроэнергии из России и Белоруссии, о невозможности которой никто не говорил.

Ранее ФАН рассказал, для чего президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Доступ к «кормушке» теперь получат только те, кому разрешит Вашингтон.