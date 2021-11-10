Минобороны РФ: самолет-разведчик ВВС США 9 ноября совершил полет над Черным морем

Москва, 10 ноября. Американский разведывательный самолет 9 ноября совершил полет над акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в операции был задействован Boeing Е-8С Военно-воздушных сил США. Машина предназначена для разведки наземных целей и управления нанесением ударов. Самолет приблизился к государственной границе России на 35 километров. Все это время за действиями американцев наблюдали российские военные.

Ранее в оборонном ведомстве указали на деструктивный характер военной активности США в Черном море. Отмечалось, что полеты стратегических бомбардировщиков ВВС США над акваторией создают угрозу безопасности России и региональной стабильности.