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Минобороны РФ: самолет-разведчик ВВС США 9 ноября совершил полет над Черным морем
Армия
Минобороны РФ: самолет-разведчик ВВС США 9 ноября совершил полет над Черным морем
wikipedia.org  /  USAF / Public Domain

Москва, 10 ноября. Американский разведывательный самолет 9 ноября совершил полет над акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в операции был задействован Boeing Е-8С Военно-воздушных сил США. Машина предназначена для разведки наземных целей и управления нанесением ударов. Самолет приблизился к государственной границе России на 35 километров. Все это время за действиями американцев наблюдали российские военные.

Ранее в оборонном ведомстве указали на деструктивный характер военной активности США в Черном море. Отмечалось, что полеты стратегических бомбардировщиков ВВС США над акваторией создают угрозу безопасности России и региональной стабильности.

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