Том Харди и Ченнинг Татум снимутся в драме об эвакуации из Афганистана

Москва, 10 ноября. Киностудия Universal Pictures работает над проектом об августовских событиях в Афганистане, когда к власти в стране пришли талибы. В картине согласились сняться звезды первого эшелона — Том Харди и Ченнинг Татум.

В основу истории войдут реальные события последних недель августа этого года, произошедшие в Афганистане. Тогда талибы («Талибан»1 — запрещенная в РФ террористическая организация), активизировав свое наступление против правительственных сил, захватили власть в стране. Последние две недели в стране проходила массовая эвакуация граждан западных стран.

Сценарием занимается Джордж Нолфи, который создал «Ультиматум Борна» и «Двенадцать друзей Оушена». Он пишет историю на основе материалов СМИ о тех событиях. Сюжет строится на истории трех бывших спецназовцев, которые пытаются спасти мирных жителей, пишет Deadline.

«Талибан», пришедший к власти в Афганистане, является запрещенной террористической организацией. В начале сентября в стране утвердили состав временного правительства. Это произошло после завершения массовой эвакуации.

1 Организация запрещена на территории РФ.