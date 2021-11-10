Максим Галкин рассказал о рационе питания Аллы Пугачевой

Москва, 10 ноября. Примадонна Алла Пугачева тщательно следит за своим питанием и придерживается здорового образа жизни. Не так давно в интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» певица призналась, что ранее, в детстве, вела себя совсем иначе. По ее словам, она уплетала белый хлеб, сосиски и эклеры в неограниченном количестве.

По случайному совпадению точно такой же десерт готовила и мама ее супруга — шоумена Максима Галкина — в его детстве.

Именно для того, чтобы дети выросли такими же великими, как и их родители, Пугачева и Галкин не балуют двойняшек Лизу и Гарри изысканными блюдами.

Дети едят все то, что принято подавать на завтрак, обед и ужин в любой российской семье. А хозяйка дома отдает предпочтение овощам. В особенном приоритете у нее морковь.

На участке замка Максим Галкин завел огород с теплицами. На рынках и в магазине звездная чета овощи и зелень не покупает. Все свое — с огорода.