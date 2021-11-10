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Максим Галкин рассказал о рационе питания Аллы Пугачевой

Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о рационе питания Аллы Пугачевой
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 10 ноября. Примадонна Алла Пугачева тщательно следит за своим питанием и придерживается здорового образа жизни. Не так давно в интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» певица призналась, что ранее, в детстве, вела себя совсем иначе. По ее словам, она уплетала белый хлеб, сосиски и эклеры в неограниченном количестве.

По случайному совпадению точно такой же десерт готовила и мама ее супруга — шоумена Максима Галкина — в его детстве.

Именно для того, чтобы дети выросли такими же великими, как и их родители, Пугачева и Галкин не балуют двойняшек Лизу и Гарри изысканными блюдами.

Дети едят все то, что принято подавать на завтрак, обед и ужин в любой российской семье. А хозяйка дома отдает предпочтение овощам. В особенном приоритете у нее морковь.

На участке замка Максим Галкин завел огород с теплицами. На рынках и в магазине звездная чета овощи и зелень не покупает. Все свое — с огорода.

На своей странице в Instagram, шоумен выложил несколько забавных кадров, где Примадонна на домашней вечеринке уплетает морковку. Для пущего задора шоумен добавил их смешной диалог на тему вкусовых предпочтений.

Пародист сумел подловить Аллу Борисовну за поеданием оранжевого овоща. При этом он предложил ей отведать и морепродуктов.

«Алла, что может быть вкуснее сардинок, скажи?» — спросил у супруги Галкин.

«Только морковка!» — не раздумывая ответила мужу Примадонна.

«Нет, сардинки», — ответил игриво шоумен.

Пугачева съела морковку, а Галкин подразнил ее сардинами
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Затем камеру Галкин навел на коктейль.

«Еще и «Беллини» принесли, это жизнь», — заявил ведущий, а Алла на заднем плане расхохоталась.

Ранее сообщалось, как Максим Галкин называет Аллу Пугачеву при детях «мамой».

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Все новости / Шоу-бизнес / Максим Галкин рассказал о рационе питания Аллы Пугачевой
алла пугачева максим галкин морковь инстаграм сардинки
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