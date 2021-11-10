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Противники «Талибана» объявили о начале партизанской войны на востоке Афганистана

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 09:52
Армия
Противники «Талибана» объявили о начале партизанской войны на востоке Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Yaqoub Azord

Кабул, 10 ноября. Вооруженное ополчение из восточной афганской провинции Лагман объявило о начале партизанской войны против «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Авторы обращения, распространенного в социальных сетях, поддержали Фронт национального сопротивления, который выступил против талибов, когда те пришли к власти.

«Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации», — сказано в заявлении.

Минувшим летом боевики «Талибана» захватили власть в Афганистане, воспользовавшись решением Вашингтона свернуть американскую военную миссию в республике. Талибы стремительно взяли под контроль большую часть регионов страны, после чего вошли в Кабул. Аналитики полагают, что одной из причин успеха кампании талибов стало отсутствие народной поддержки у официального руководства, передает Infox.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан лагман
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