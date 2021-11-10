Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 10:49
10:48
Экономика
Изображения рестайлинговой Hyundai Creta попали в Сеть накануне премьеры
10:46
Украина
Аналитики Симонов и Корнилов: Зимой Украина снова окажется в центре газового скандала
10:44
Происшествия
Пожарный извещатель спас жизни пьяных селян в Нижегородской области
10:42
Шоу-бизнес
Пересильд высказалась о реакции Учителя на ее полет в космос
10:42
Происшествия
СК отказался признать пожарных потерпевшими по делу о трагедии в «Зимней вишне»
10:39
Происшествия
Москвичка нарисовала свастику на колонне торгового центра в Ялте
10:38
Экономика
Нефтяные Котировки будут определять курс доллара к рублю в конце года
10:37
Экономика
Аналитики Frank RG заявили о резком сокращении выдачи потребкредитов в России
10:35
Общество
Заболеваемость COVID-19 в России может пойти на спад через две недели
10:32
Общество
Синоптик Тишковец назвал минувшую ночь в Москве самой холодной с начала осени
Все новости

Блогеры сварили березовую кашу в патриотическом проекте «Пережить, чтобы помнить»
Общество
Блогеры сварили березовую кашу в патриотическом проекте «Пережить, чтобы помнить»
Пресс-служба проекта «Пережить, чтобы помнить»

Москва, 10 ноября. Блогеры повторили подвиги героев Великой Отечественной войны в новом выпуске патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». 11-й эпизод стал предпоследним в третьем сезоне.

Новая серия получила название «Березовый замес». В нем участники разделились на две группы. В первой — звезды социальной сети TikTok Аня Оушен и Андрей Барановский вместе со спортивными тренерами Елизаветой Нагаевой и Владиславом Ивановым отправились форсировать реку. Они должны были повторить подвиг 12 бойцов-добровольцев отряда сержанта Владимира Немчикова. В 1944 году они приняли на себя огонь вражеской артиллерии, толкая перед собой плот с муляжами советских солдат.

«Толкать плот по воде и одновременно с этим плыть было непросто. Его постоянно разворачивало течением, и нам приходилось поворачивать его обратно, что требовало еще больших усилий», — приводит слова участника выпуска пресс-служба проекта «Пережить, чтобы помнить».

Блогеры сварили березовую кашу в патриотическом проекте «Пережить, чтобы помнить»
Пресс-служба проекта «Пережить, чтобы помнить» /

Участниками второй команды стали TikTok-блогер Стивен Темкенг и музыкант Марк Майер. Вместе они готовили обед их подкорного слоя деревьев (заболонь). В основу испытания легли воспоминания героя войны Анны Лукиной, которая пережила финскую оккупацию.

«Я такого никогда не делал. Это удивительный опыт для меня. Мы сегодня делали чай в самоваре, варили кашу из березы и пекли хлеб на костре, который в итоге нам показался самым вкусным блюдом на свете», — поделился своими ощущениями блогер.

Впереди зрителей ждет заключительная серия третьего сезона, которая появится в Сети уже через две недели. По заверению создателей, всех поклонников ждет яркий и интересный финал.

Ранее в проекте блогеры уже проходили похожее испытание. В одном из эпизодов третьего сезона участники пытались соорудить плот для переправы весом 560 килограммов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Блогеры сварили березовую кашу в патриотическом проекте «Пережить, чтобы помнить»
вов реалити-шоу Пережить, чтобы помнить
Комментировать