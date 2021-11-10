Блогеры сварили березовую кашу в патриотическом проекте «Пережить, чтобы помнить»

Москва, 10 ноября. Блогеры повторили подвиги героев Великой Отечественной войны в новом выпуске патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». 11-й эпизод стал предпоследним в третьем сезоне.

Новая серия получила название «Березовый замес». В нем участники разделились на две группы. В первой — звезды социальной сети TikTok Аня Оушен и Андрей Барановский вместе со спортивными тренерами Елизаветой Нагаевой и Владиславом Ивановым отправились форсировать реку. Они должны были повторить подвиг 12 бойцов-добровольцев отряда сержанта Владимира Немчикова. В 1944 году они приняли на себя огонь вражеской артиллерии, толкая перед собой плот с муляжами советских солдат.

«Толкать плот по воде и одновременно с этим плыть было непросто. Его постоянно разворачивало течением, и нам приходилось поворачивать его обратно, что требовало еще больших усилий», — приводит слова участника выпуска пресс-служба проекта «Пережить, чтобы помнить».

Пресс-служба проекта «Пережить, чтобы помнить» /

Участниками второй команды стали TikTok-блогер Стивен Темкенг и музыкант Марк Майер. Вместе они готовили обед их подкорного слоя деревьев (заболонь). В основу испытания легли воспоминания героя войны Анны Лукиной, которая пережила финскую оккупацию.

«Я такого никогда не делал. Это удивительный опыт для меня. Мы сегодня делали чай в самоваре, варили кашу из березы и пекли хлеб на костре, который в итоге нам показался самым вкусным блюдом на свете», — поделился своими ощущениями блогер.

Впереди зрителей ждет заключительная серия третьего сезона, которая появится в Сети уже через две недели. По заверению создателей, всех поклонников ждет яркий и интересный финал.

Ранее в проекте блогеры уже проходили похожее испытание. В одном из эпизодов третьего сезона участники пытались соорудить плот для переправы весом 560 килограммов.