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День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации обсудят в «Патриоте»
Общество
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации обсудят в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Больше ста лет назад, 10 ноября 1917 года, народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции», и с 1962 года этот день отмечается как профессиональный праздник.

Как много сотрудников силовых структур в России и чем они занимаются? Каков реальный уровень преступности в стране, какова динамика преступлений? Успевают ли зарплаты силовиков за инфляцией? Каков имидж силовика в России, меняется ли отношение к ним и в какую сторону? Зачем нужен профсоюз сотрудников органов внутренних дел?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Анатолий Штомпель, заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции в отставке.

Эфир состоится 10 ноября, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото- и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

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