День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации обсудят в «Патриоте»

Больше ста лет назад, 10 ноября 1917 года, народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции», и с 1962 года этот день отмечается как профессиональный праздник.
Как много сотрудников силовых структур в России и чем они занимаются? Каков реальный уровень преступности в стране, какова динамика преступлений? Успевают ли зарплаты силовиков за инфляцией? Каков имидж силовика в России, меняется ли отношение к ним и в какую сторону? Зачем нужен профсоюз сотрудников органов внутренних дел?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Анатолий Штомпель, заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции в отставке.
Эфир состоится 10 ноября, в 16:00.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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