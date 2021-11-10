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Новые подробности дела Резника: нарколаборатория работала больше года

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 10:41
Происшествия

Предположительно совершенная сделка одним из обвиняемых по делу о нарколаборатории, где был задержан экс-депутат Максим Резник, была зафиксирована камерами год назад.

В распоряжении ФАН оказались эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения в подъезде дома на канале Грибоедова, где, по версии следствия, экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник приобрел для личного пользования наркотические средства. Все имеющиеся материалы, по данным источника в правоохранительных органах, приобщены к делу.

Полученные с видеозаписей сведения позволяют сделать вывод о том, что задолго до событий 9 марта 2021 года, где Резнику удалось избежать задержания только благодаря имеющемуся на тот момент депутатскому статусу, предположительно похожий на оппозиционера человек посещал данный адрес. С какими целями 14 апреля 2020 он посетил квартиру родственника – предстоит разобраться в рамках судебного процесса. Можем отметить, что за квартирой родственника и подозреваемым правоохранителями была организована слежка, которая велась в течение года.

Кроме того, в распоряжении редакции имеется также видеофрагмент, где 9 апреля 2020 года человек похожий на родственника Максима Резника — Ивана Дорофеева — передает некий сверток другому мужчине и пересчитывает предположительно полученные за него денежные средства.

Все перечисленные выше доказательства будут рассмотрены в рамках заседаний по уголовному делу в отношении экс-депутата. Предварительное слушание состоится 10 ноября в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

Напомним, что в отношении Максима Резника после сбора всех доказательств было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). По данным СК России, Резник, обладая особым правовым статусом, 9 марта для личного употребления приобрел марихуану (18,2 грамма). Следствие провело комплекс судебных экспертиз и допросило свыше десятка свидетелей. 17 июня он был задержан. С 18 июня находится под домашним арестом.

Бывший парламентарий оказался в эпицентре скандальной ситуации в ходе антинаркотического рейда. Силовики получили информацию, что в одной из квартир ведется производство наркотиков. В помещении действительно была выявлена нарколаборатория. Одним из тех, кто находился в квартире, был Резник. Политик заявил силовикам, что находился в гостях у своего родственника Ивана Дорофеева, поэтому был отпущен полицией до завершения обыска. 11 марта Невский районный суд Петербурга заключил под стражу родственника экс-депутата.

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