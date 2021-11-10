Киевский эксперт Бортник: «Если бы РФ хотела блэкаута — Украина уже сидела бы без света»

Киевские эксперты активно обсуждают грядущий энергетический коллапс на Украине. Власти страны не позаботились вовремя запастись углем и газом. Участники обсуждения уверены — если Киев не станет обострять ситуацию в Донбассе, Россия продолжит ограниченно снабжать страну энергоресурсами через Белоруссию. В противном случае Украину ждет дефицит энергии, веерные отключения и массовые протесты, передает корреспондент ФАН из Киева.

В последние дни в центре внимания на Украине — дискуссии об импорте электроэнергии из Белоруссии. На нее, по сути, у местных властей единственная надежда, иначе избежать зимой энергоколлапса будет практически невозможно, считают специалисты. Волнение украинцев по поводу импорта белорусской электроэнергии возникло не случайно. Устаревшая и разбалансированная энергосистема страны работает на пределе, национальный запас угля опустился ниже 500 тысяч тонн.

Ведущие издания и Telegram-каналы транслируют видео со складов угля на крупнейших ТЭС. На них видны огромные пустые пространства, где экскаваторы подбирают последние угольные кучки… На этом фоне во многих населенных пунктах Украины начали отключать электричество — в разных регионах страны граждане сидят без электроэнергии по несколько часов в день.

Правда, по данным местных СМИ, в компании «Укрэнерго» опровергли слухи о начале веерных отключений. Там говорят о неких «плановых ремонтах сетей». Но у украинцев вызвал большие подозрения факт, что плановые ремонты почему-то начались зимой. Да еще и как-то уж очень сильно участились. Впрочем, как говорят аналитики, угроза веерных отключений на Украине никуда не уйдет — даже если импорт электроэнергии из Белоруссии будет стабильным. Украине этого хватит максимум до декабря, и то — если сильных морозов не будет, отмечают они.

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Украина осталась без импорта электроэнергии из России и Белоруссии с 1 ноября. Именно в этот день Киев снял запрет на получение энергоресурсов от Москвы и Минска, но желающих поставлять ему ресурсы все равно не нашлось. Как заявил глава комитета Верховной рады по энергетике и ЖКУ Андрей Герус, на складах семи украинских тепловых электростанций (ТЭС) не оказалось гарантированных запасов угля. По данным Геруса, всего на складах украинских ТЭС и ТЭЦ насчитывается около 675 тысяч тонн угля. Хотя, согласно нормам минэнерго Украины, его должно быть свыше 2,9 млн тонн перед зимним периодом.

По мнению аналитиков, проблема с углем у Киева возникла из-за роста цен в мире, вызвавшего снижение закупок со стороны украинских компаний. А также в связи с остановкой поставок угля из России (в Москве этот шаг объяснили ростом внутреннего спроса в зимний период). Дефицит угля привел к проблемам в работе ТЭС, а стремительный рост цен на газ в Европе повлиял на работу ТЭЦ. В итоге перед зимой Украина оказалась в сложных условиях, которые мог бы разрешить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. По данным минэнерго Украины, эти поставки могут закрыть около 20% потребления на местном рынке.

Собравшиеся в киевском пресс-центре «Голoс» эксперты энергорынка критически оценили сложившиеся положение в стране. Как сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, украинская энергосистема не может нормально работать даже в начале отопительного сезона.

«У нас еще даже толком не наступил отопительный сезон. У нас еще на улице +10, но при этом у нас уже почему-то начался аварийный импорт электроэнергии из Белоруссии. Это говорит о том, что украинская энергосистема сегодня абсолютно разбалансирована. Она просто не может нормально работать, — заявил Попенко. — Если же электроэнергия в стране начнет производиться за счет газовых блоков, то она будет стоить намного дороже для потребителей. Власти говорят, что отсутствие угля будут компенсировать газом. Но ценовая разница между угольной и газовой генерацией — в 3-3,5 раза, а в некоторых случаях еще дороже. Если тариф для населения сегодня 1,68 гривны за киловатт-час, то тариф для бизнеса будет уже 15 гривен. Кто будет оплачивать эту разницу — никто не поясняет».

При этом Попенко уверен, что при нынешних раскладах Украине вряд ли удастся пройти зиму без веерных отключений электричества.

«Веерные отключения электричества, конечно же, будут. И в первую очередь это будет касаться промышленности. Если мы не сможем обеспечить себя электроэнергией с помощью импорта из Белоруссии и России, а также за счет ее производства из газа, то, скорее всего, дойдет и до веерных отключений населения, — считает аналитик. — Впрочем, веерные отключения света для простых украинцев будут проходить на периферии, а не в больших городах, чтобы не было негативного политического эффекта. Это в первую очередь коснется небольших сельских районов — там, где меньше политических рисков».

Как заявил глава Украинского института политики Руслан Бортник, нынешнее плачевное положение с энергией возникло на Украине из-за непредусмотрительности властей, а также местных бизнесменов, связанных с энергетикой.

«Ничто не мешало всем этим людям закупить необходимое для выработки количество газа и угля нынешним летом, когда цены на ресурсы были доступными. Хорошо бы сегодня услышать объяснения — почему именно этого не было сделано? — указал Бортник. — Я считаю, что нынешняя ситуация возникла по двум причинам. Первая — это конкуренция между производителями и потребителями энергии на Украине. Несколько крупных энергокомпаний в своих интересах попытались удержать максимально высокие цены для промышленности и рядовых потребителей. Во-вторых — это банальная коррупция в энергетическом секторе правительства Украины, а также непрофессионализм нынешних чиновников».

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

Эксперт напомнил — да, по слухам, к берегам Украины идут несколько судов с сотнями тысяч тонн угля, но все это закуплено по цене в три раза выше, чем летом 2021-го.

«Похожая ситуация и с электричеством. Да, мы купили его у Белоруссии в рамках критических поставок, но также по цене втрое большей! Кто понесет ответственность за все эти переплаты, ведь власти фактически спускают в трубу наши налоги, — возмутился Бортник. — Нужно отметить и тот факт, что никакой «белорусской электроэнергии» на Украину не поставляется. Это российская энергия. И без разрешения Кремля [Александр] Лукашенко не поставил бы нам ни одного киловатта — ни в аварийном, ни в обычном режиме. Ведь в Белоруссии сегодня 95% электричества вырабатывается либо из российского газа, либо на АЭС, построенных опять же Россией. Если бы Москва хотела блэкаута — Украина уже давно сидела без света».

По словам Бортника, энергетическая тактика РФ и Белоруссии понятна — обе страны хорошо зарабатывают на энергопотребностях Украины. Они показывают, что в трудной ситуации всегда готовы спасти украинский народ. Москва и Минск демонстрируют, что между ними и Украиной нет конфликта, а есть «бизнес как обычно».

«Важно и другое — в целом при всей громкости темы поставок белорусская энергия занимает пока лишь около 2% всего энергопотребления Украины. Которая, если посмотреть на энергобалансы, в последние годы всегда оставалась энергопрофицитной страной — то есть экспортировала больше энергии, чем потребляла. Но беда в том, что сама система распределения в стране построена настолько неэффективно, что возникают ситуации, подобные сегодняшней. И это проблема кабмина Украины. Именно правительство должно сбалансировать систему таким образом, чтобы спасать ситуацию своими силами в условиях пиковых нагрузок», — отметил эксперт.

Глава УИП Бортник указал — в самом факте закупок российской и белорусской электроэнергии нет политической выгоды для Киева.

«С политической точки зрения — эти поставки очень токсичны для украинской власти. Все понимают, что украинцы хотят получать энергию из РФ — хотя бы потому что она дешевле. Но у нас любая поставка электроэнергии от соседей приводит к тому, что Киев обвиняют в отсутствии патриотизма, сдаче национальных интересов и финансировании бюджетов «государств-агрессоров». О какой войне с Россией можно всерьез говорить, если мы у нее просим угля или газа? Это вызывает идиосинкразию в общественном сознании украинцев. Россия умело использует это как инструмент политики, а мы до сих пор так и не нашли выхода из этой ситуации, — констатировал эксперт. — Нужно понимать и то, насколько в глазах украинских политиков выросла ценность Донбасса. Уголь подорожал в три раза — представляете, как легко можно было бы решить нынешние проблемы с энергетикой, если бы у Киева был доступ к ресурсам Донбасса? Но сегодня этот уголь с удовольствием добывается российскими компаниями, которые не только продают его другим странам (в том числе Украине), но и поддерживают на эти деньги режим в ДНР и ЛНР».

mintek-dnr.ru / Министерство угля и энергетики ДНР

По мнению Бортника, реальная цель украинских олигархов от энергетики — максимально нажиться на нуждах промышленности и граждан, сохранив высокую цену на энергию.

«Ради этого можно даже закупить аварийные объемы энергии у «недружественных соседей». Ведь деньги на это будут потрачены из бюджета, а не из кармана олигархов. В целом вся нынешняя энергетическая проблема на Украине, которая фактически возвращает нас в 1990-е, говорит о том, что никакого рынка электроэнергии в стране нет и в помине. Зато есть сильная коррупционность в этой сфере, тотальный непрофессионализм чиновников, верховенство монополий — все это приводит к плачевным экономическим и политическим результатам».

По общему мнению экспертов, в данной ситуации самым логичным ходом для Банковой была бы отставка министра энергетики Украины Германа Галущенко. Но беда в том, что по должностным обязанностям он фактически является «свадебным генералом» — ему не подчиняются ни «Центрэнерго», ни «Энергоатом», ни главные монополии вроде ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову). Тем не менее, указали аналитики, задача министра — вынести вопрос дефицита энергии на рассмотрение кабмина, и уже там «нагнуть» всех тех, кто искусственно создал энергокризис в стране.