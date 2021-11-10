Минэнерго: Россия может повторить рекорд по добыче нефти в 2023-2024 годах

Москва, 10 ноября. Добыча нефти в России с 2023 по 2024 годы составит около 560 млн тонн, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Таким образом, страна может повторить рекордный для себя объем.

В 2019 году Россия установила исторический максимум по добыче черного золота с показателем около 560,3 млн тонн. В дальнейшем имеет смысл стабилизировать уровни извлечения сырья, поскольку еще рано говорить о закате нефтяной эры, добавил министр в беседе с газетой «Коммерсант».

«Имеет смысл стабилизировать. Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры. Надо монетизировать запасы. Отмечу, что такого подхода придерживаемся не только мы, но и зарубежные партнеры», — разъяснил Шульгинов.

Глава Минэнерго РФ ранее отметил, что демпферный механизм, которые используют власти для корректировки цен на топливо внутри страны, демонстрирует свою эффективность. Именно благодаря ему стоимость бензина еще не подорожала на 15 рублей за литр.