Глава МИД Германии допустил расширение санкций против Белоруссии

Берлин, 10 ноября. Действия Белоруссии могут спровоцировать дополнительные экономические ограничения в отношении страны. Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию немецкого ведомства.

Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной перевозке мигрантов для провокации кризиса на границе с Латвией, Литвой и Польшей. При этом глава немецкого министерства иностранных дел выступил с заявлением о готовности ужесточения экономического давления на Белоруссию.

«В отношении всех тех, кто участвует в целенаправленной перевозке мигрантов, мы введем санкции. Лукашенко должен понять, что его замысел не удастся. Это не исключает того, что в будущем санкции будут расширены на другие области экономики», — говорится в заявлении.

Напомним, что ФАН ранее публиковал появившееся в Сети видео из лагеря беженцев на белорусско-польской границе. Мигранты вместе с детьми располагаются в палатках, по периметру лагеря разбросаны мусорные мешки.