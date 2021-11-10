Донбасс, 9 ноября. Армия Киева стягивает к фронту десятки САУ и пушек. Украинский сержант погиб при проведении фортификационных работ в Луганской области. Коррупция покоряет «сильнейшую армию континента». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Донецкая Народная Республика была четыре раза обстреляна украинскими силовиками в минувшие сутки. Огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия велся на Горловском и Мариупольском направлениях обороны. Под ударами оказались четыре населенных пункта. В Луганской Народной Республике нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины не зафиксировано.

Армия Киева стягивает технику к фронту

Согласно данным международной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинские войска продолжают стягивать запрещенные Минскими соглашениями системы вооружений и технику к линии боевого соприкосновения. В районах села Спорное, а также Дружковки и Новобахмутовки Донецкой области зафиксировано восемь танков Т-64, более полусотни 122-мм артиллерийских систем (гаубиц Д-30 «Лягушка» и САУ «Гвоздика»).

facebook.com / Операция объединенных сил

Два ракетно-пушечных зенитных комплекса «Тунгуска» зафиксированы наблюдателями в районе поселка Вороново. А в Луганской области, как сообщают в оборонном ведомстве ЛНР, украинские силовики разместили бронированную технику прямо на приусадебных участках местных жителей прифронтового города Счастье.

Украинский сержант погиб при проведении фортификационных работ

Сержант 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб при подрыве боеприпаса на позициях своего подразделения в районе Золотого Луганской области. Об этом сообщают в Народной милиции ЛНР. Инцидент произошел во время проведения фортификационных работ. Военнослужащий ВСУ наткнулся на неразорвавшийся боеприпас и попытался обезвредить его голыми руками. В итоге боеприпас сдетонировал, сержант Павлисько погиб на месте.

Десантники ВСУ спишут недостающие боеприпасы обстрелами

В прибывшей недавно в зону ООС 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ комиссия выявила недостачу трех цинков патронов к автоматам Калашникова, трех ящиков (1280 единиц) ручных осколочных гранат РГД-5 и 9-мм патронов к пистолету Макарова. Информацию передает управление Народной милиции ДНР. За допущение такой недостачи своим местом уже поплатился начальник склада РАВ бригады. Сами же боеприпасы, скорее всего, были проданы предприимчивыми «защитниками» Украины еще в пункте постоянной дислокации.

В Донецке убеждены, что в ближайшее время стоит ожидать вооруженных провокаций от подразделений 95-й ОДШБр в связи с тем, что командование бригады таким образом попытается списать недостающие патроны на боевые действия. Но если с патронами к автоматам Калашникова еще можно «поработать» на бумаге, то как украинские офицеры спишут ручные осколочные гранаты и 9-мм патроны, которые могут использоваться только в ближних боях, — вопрос. Хотя, вполне вероятно, что эти боеприпасы пройдут по бумагам как уничтоженные в результате «артиллерийского обстрела террористов».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Коррупция в «сильнейшей армии континента»

Пока рядовые украинские «освободители» гниют в окопах, не получая положенных надбавок за участие в боевых действиях, штабные офицеры делают это за них, следует из информации Народной милиции ЛНР. В результате сверки учетов личного состава 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, выяснилось, что восемь штабных военнослужащих числились как выполняющие боевые задачи на передовой и получали при этом все положенные надбавки.

При этом «бравые воины» работали в штабе соединения и ни дня не были на передовых. Также в указанной бригаде выявлены многочисленные случаи сокрытия небоевых потерь и перевода их в разряд боевых, что в своей основе имеет коррупционную составляющую.