Японский парламент переизбрал Фумио Кисиду на пост главы правительства

Токио, 10 ноября. Нижняя палата японского парламента проголосовала за переизбрание главы правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисиды на пост премьер-министра страны.

Всего за Кисиду отдали свои голоса 297 парламентариев. Согласно японскому законодательству, премьера страны выбирают из кандидатов, которые выдвигаются от политических партий. Стоит отметить, что переизбрание Кисиды было вполне предсказуемым, так как его партия обладает конституционным большинством.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что японское правительство в полном составе ушло в отставку. Кабинет министров был сформирован буквально 4 октября. На текущий момент ожидается, пока Кисида назовет состав нового правительства. В него должны войти практически все министры предыдущего созыва.