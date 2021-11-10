Вратарь Де Хеа отреагировал на шутку российского теннисиста Медведева о супруге

Манчестер, 10 ноября. Нидерландский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа оценил шутку российского теннисиста Даниила Медведева, пожаловавшегося на жену.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев накануне разместил в Instagram-аккаунте новый пост, опубликовав фотографию с женой на корте. Лидер мужской сборной России по теннису в шутку обратился к фолловерам с вопросом, попросив их дать ценный совет.

«Когда она хочет пойти на ужин, а ты только хочешь играть в FIFA. Ребят, есть лайфхаки? Нужна помощь», — написал Медведев.

Публикацию победителя Открытого чемпионата США прокомментировал голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа. Под постом Медведева он написал «FIFA?», добавив эмодзи широко раскрытых глаз.

Prt Scr instagram.com / @medwed33

На прошлой неделе Медведев потерпел поражение от Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча завершилась победой серба со счетом 3:6, 6:4; 6:3.