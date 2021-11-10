Вратарь Де Хеа отреагировал на шутку российского теннисиста Медведева о супруге

Манчестер, 10 ноября. Нидерландский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа оценил шутку российского теннисиста Даниила Медведева, пожаловавшегося на жену.
Вторая ракетка мира Даниил Медведев накануне разместил в Instagram-аккаунте новый пост, опубликовав фотографию с женой на корте. Лидер мужской сборной России по теннису в шутку обратился к фолловерам с вопросом, попросив их дать ценный совет.
«Когда она хочет пойти на ужин, а ты только хочешь играть в FIFA. Ребят, есть лайфхаки? Нужна помощь», — написал Медведев.
Публикацию победителя Открытого чемпионата США прокомментировал голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа. Под постом Медведева он написал «FIFA?», добавив эмодзи широко раскрытых глаз.
На прошлой неделе Медведев потерпел поражение от Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча завершилась победой серба со счетом 3:6, 6:4; 6:3.