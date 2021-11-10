Немецкий журналист Корнелиус призвал Берлин заморозить «СП-2» в политических целях

Берлин, 10 ноября. Новому правительству ФРГ следует пойти на крайние меры и избавиться от газовой зависимости. Об этом заявил журналист издания Suddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

По его мнению, Берлин должен заморозить газопровод «Северный поток — 2» в политических целях. Для борьбы с ним немецким властям необходимо «разделить владельца газа и оператора сети», считает обозреватель.

«Допуск газопровода "Северный поток — 2" к эксплуатации был и остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему», — сказал Корнелиус.

Ранее стало известно, что трубопровод полностью готов к введению в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников, передает НСН.