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Актриса Ирина Мирошниченко рассказала об изменах первого мужа
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Мирошниченко рассказала об изменах первого мужа
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 ноября. Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко прожила в браке с первым мужем Михаилом Шатровым 12 лет. В какой-то момент брак дал трещину, супруги изменяли друг другу.

Любви с первого взгляда у Шатрова и Мирошниченко не было. Через год после знакомства драматург стал ухаживать за девушкой — приглашал в театр и знакомил с миром искусства. В какой-то момент Шатров понял, что хочет жениться на Мирошниченко.

«Миша сделал предложение. Сказал моей маме, что у него серьезные намерения на мой счет. Причем у него до меня была жена и даже ребенок», — указала артистка в эфире программы «Судьба человека».

В какой-то момент брак стал трещать по швам. Актриса стала догадываться, что у возлюбленного есть кто-то на стороне. Игнорировать свои ощущения она не стала и в лоб спросила у мужа о предательстве.

«Он очень покраснел, когда я его прямо спросила про измену. А потом и я изменила. Мы хотели с Мишей детей, но ради театра отказались от этой идеи. Я думала, что вечно буду молодой», — добавила 79-летняя артистка.

Летом Ирина Мирошниченко угодила в больницу. У артистки диагностировали пневмонию. Ее госпитализировали, поскольку в ее возрасте болезнь может представлять опасность.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Ирина Мирошниченко рассказала об изменах первого мужа
мирошниченко измена брак
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