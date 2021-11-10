Годовщину второй карабахской войны и перспективы региона обсудят в «Патриоте»

Спустя год после окончания так называемой второй карабахской войны специалисты подводят итоги противостояния и дают прогнозы на развитие ситуации. Напомним, год назад ситуацию удалось стабилизировать введением в регион российских миротворцев, но сама проблема Нагорного Карабаха остается актуальной.

Насколько усилились позиции Турции в регионе после военного успеха ее союзника — Азербайджана? Насколько ослабли позиции Армении в регионе и что стало тому причиной? Нужна ли России роль миротворца в региональных конфликтах, не опасно ли такое глубокое вовлечение в острые военные столкновения? Поможет ли транспортный коридор из Турции в Азербайджан решить проблему блокады Армении? Почему премьера Никола Пашиняна снова выбрали на пост главы Армении, несмотря на поражение в войне и коллапс в экономике? Как сказывается карабахский конфликт на отношениях армянской и азербайджанской диаспор в России?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Рубен Маргарян , армянский политолог, колумнист ИА «ПолитЭксперт»;

, армянский политолог, колумнист ИА «ПолитЭксперт»; Тофик Аббасов , политолог, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку;

, политолог, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку; Антон Евстратов, политический эксперт, кандидат исторических наук, сотрудник Российско-армянского университета.

Эфир состоится 10 ноября, в среду, в 11:30.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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