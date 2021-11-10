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Годовщину второй карабахской войны и перспективы региона обсудят в «Патриоте»

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 10:13
Общество
Годовщину второй карабахской войны и перспективы региона обсудят в «Патриоте»
wikipedia.org  /  Nicat49 / CC BY-SA 4.0

Спустя год после окончания так называемой второй карабахской войны специалисты подводят итоги противостояния и дают прогнозы на развитие ситуации. Напомним, год назад ситуацию удалось стабилизировать введением в регион российских миротворцев, но сама проблема Нагорного Карабаха остается актуальной.

Насколько усилились позиции Турции в регионе после военного успеха ее союзника — Азербайджана? Насколько ослабли позиции Армении в регионе и что стало тому причиной? Нужна ли России роль миротворца в региональных конфликтах, не опасно ли такое глубокое вовлечение в острые военные столкновения? Поможет ли транспортный коридор из Турции в Азербайджан решить проблему блокады Армении? Почему премьера Никола Пашиняна снова выбрали на пост главы Армении, несмотря на поражение в войне и коллапс в экономике? Как сказывается карабахский конфликт на отношениях армянской и азербайджанской диаспор в России?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

  • Рубен Маргарян, армянский политолог, колумнист ИА «ПолитЭксперт»;
  • Тофик Аббасов, политолог, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку;
  • Антон Евстратов, политический эксперт, кандидат исторических наук, сотрудник Российско-армянского университета.

Эфир состоится 10 ноября, в среду, в 11:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото- и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 900 621 60 38

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