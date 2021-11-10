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Глава Минэнерго назвал эффективным механизм сдерживания цен на бензин в России

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 09:18
Экономика
Глава Минэнерго назвал эффективным механизм сдерживания цен на бензин в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 ноября. Демпферный механизм, используемый властями для корректировки цен на топливо внутри страны, показывает свою эффективность и не дает бензину сильно дорожать, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Стоимость бензина в России искусственно занижена, а без усилий правительства он обходился бы россиянам на 15 рублей за литр дороже, добавил министр в интервью газете «Коммерсантъ». Несмотря на то, что демпфер постоянно ругают и производители, и розничные продавцы, без него в современных условиях не обойтись.

«Мы следим за ситуацией с ценами на бензин. Нельзя просто так корректировать демпфер, надо понимать для чего, но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться», — добавил Шульгинов.

Руководитель проектов исследовательской группы «Петромаркет» Анна Лишневецкая ранее заявила, что розничные цены на топливо в текущем году продолжат подниматься из-за отсутствия существенной прибыль в торговле бензином на АЗС. Марка АИ-92 убыточна в рознице с конца января 2021 года, а марка АИ-95 — с начала июня.

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минэнерго шульгинов цены на бензин в рф
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