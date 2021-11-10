В Израиле арестованы 65 арабов по обвинению в нелегальной торговле оружием

Тель-Авив, 10 ноября. Израильская полиция арестовала 65 арабов за незаконную торговлю оружием, назвав проведенную операцию крупнейшей в своем роде.

Бывший преступник, завербованный службами безопасности, купил у подозреваемых 25 автоматов М-16, несколько АК, пулемет и противотанковый гранатомет. После этого торговцы были взяты с поличным. Большинство из них проживали в северной части Израиля, остальные — в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

«Мы немного высушили болото, но этого недостаточно», — заявил после операции командующий Северным округом Шимон Лави.

Правительство страны пообещало бороться с волной преступности в обществе. По словам одного из офицеров полиции, принимавшего участие в организации и проведении захвата, объемы незаконной торговли оружием в арабской общине значительно выросли. Лави выразил надежду, что аресты послужат для преступников сдерживающим фактором, но при этом объяснил столь высокий спрос на подобный товар среди палестинцев отсутствием ощущения личной безопасности.

Israeli police arrest 65 Arabs over illegal arms dealing https://t.co/k1w3X17obj — BBC News (World) (@BBCWorld) November 9, 2021

Примечательно, что рейд приветствовали и арабские члены парламента Израиля. Один из их представителей, Айман Одех, отметил, что полиция может работать на благо и палестинских, и еврейских граждан.

Семьи погибших от рук криминальных элементов и чиновники утверждают, что бездействие полиции является одной из основных причин высокого числа убийств. В ответ службы безопасности указывают на отсутствие сотрудничества и доверия со стороны арабского населения, что часто затрудняет расследования. Многие из этих жителей, даже имеющих израильское гражданство, по-прежнему идентифицируют себя как палестинцы или выражают солидарность с теми, кто живет на Западном берегу и в Секторе Газа.

Также израильские арабы зачастую жалуются на дискриминацию со стороны евреев. Однако в прошлом месяце правящая коалиция премьер-министра Нафтали Беннета, в которую входит «Объединенный арабский список», одобрила выделение 9,7 млрд долларов на сокращение «разрыва» в условиях жизни арабского общества в течение следующих пяти лет.