Журналист Малькевич: «Иноагенты обкатывают в России технологию BLM через Кавказ»

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич представляет читателям ФАН свою новую авторскую колонку, посвященную острой теме: возможным конфликтам в России на межнациональной почве.

Автор напоминает о резонансном инциденте — нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. По подозрению в покушении на убийство арестованы четыре молодых человека в возрасте от 17 лет до 21 года. По данным СМИ, все они уроженцы одной из стран Закавказья, трое из них около десяти лет назад получили российское гражданство.

После инцидента глава Чечни Рамзан Кадыров и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вступили в публичный спор по поводу того, стоит ли СМИ акцентировать внимание на этнической принадлежности подозреваемых. Однако затем Кадыров и Симоньян публично погасили конфликт.

По мнению Александра Малькевича, попытки посеять в нашем обществе межнациональную рознь будут продолжаться и надо быть готовыми этому противостоять. Напоминаем: мнение колумниста является его личной точкой зрения, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

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Иноагенты обкатывают технологию BLM через Кавказ. Колонка Александра Малькевича

К сожалению, мое предупреждение, что едва не похоронившее США движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны») — это социальная технология, которую будут пытаться внедрять и у нас.

Начнут, скорее всего, «качать» по линии депортированных и малых народов, а затем вплотную займутся более глобальной темой — всем Кавказом. Я давно говорил, что у нас на роль местных «афроамериканцев», «угнетенных», при раскручивании технологии BLM «назначат» жителей Северного Кавказа. И теперь после выборов мы видим, как этот прогноз начинает сбываться на наших глазах. Предрекаю, что все это будет только усиливаться до президентских выборов 2024 года. Нас всех будут очень серьезно «качать», используя достаточно изощренные технологии, которым мы не всегда готовы противостоять.

С одной стороны, насколько я знаю, разрушительная работа на Кавказе идет давно: через различные западные НКО людям внушают мысли об «ужасных» русских и о «враждебном» федеральном центре. С другой стороны, по инциденту с нападением в Москве мы видим, как примерно будут пытаться разрушить мир и согласие в европейской части России, особенно в мегаполисах. Причем втягивать в этот процесс будут всех.

Выглядеть это будет так: СМИ будут напирать на национальность тех, кого подозревают в каких-либо преступлениях, при этом провоцируя видных представителей Северного Кавказа на эмоциональные заявления. Эти заявления, в свою очередь, будут активно тиражировать через СМИ и соцсети зачастую с намеренно созданным неправильным окрасом.

И мы видим, что отчасти это уже получается. Если удалось спровоцировать конфликт между такими яркими личностями, настоящими государственниками, как Рамзан Кадыров и Маргарита Симоньян — это о многом говорит. Хорошо, что им хватило мудрости не просто помириться, но и сделать это публично.

Но должен предупредить: в ближайшие два года нас ждет непростой период, когда и сам Кавказ, и всю страну будут активно пытаться раскачать, провоцируя конфликты на межнациональной почве.

В каждом регионе будут искать «порабощенных», «ущемленных» и работать с ними. И эта работа будет не только через социальные сети, но и по закрытым чатам в мессенджерах. Как эту ситуацию отследить, отработать, пока не вполне понятно. Но в любом случае это для всех нас очень серьезный вызов. А я в очередной раз должен констатировать, что мои мрачные прогнозы снова сбываются.

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Отмечу, что о провокаторах в лице иностранных НКО я неоднократно говорил ранее. Я давно предупреждал, что у нас чуть ли ни в каждом регионе западные НКО проводят различные якобы «обучающие» семинары. Освещают все эти мероприятия, как правило, СМИ, признанные иноагентами, новостные ленты которых забиты негативом и чернухой. Для специалистов давно не секрет, что различные зарубежные НКО, работающие в России, в принципе могут использоваться иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для финансирования «протестных настроений». Особенно выпукло это проявляется на Кавказе, и тому есть примеры, о которых я подробно пишу в своем Telegram-канале.

Я неоднократно обращал внимание, что упор в деятельности всех этих НКО делается на изучении процесса формирования протестных и экстремистских взглядов у молодежи, построении перспективной модели развития экстремизма в каждом конкретном регионе на среднесрочный период.

Хочу обратить внимание, что наиболее активно подогревают все эти настроения СМИ-иноагенты, задача которых «запалить» Кавказ на ровном месте, из ничего спровоцировать проблемную ситуацию. И, как мы порой видим, у них это начинает получаться.

Проблему, к счастью, вижу не только я. У нас осталось не так много времени, чтобы не допустить развития в России американского сценария по аналогии с BLM. Пора активно брать ситуацию в свои руки.