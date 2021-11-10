Торги Мосбиржи открылись ростом курса евро

Москва, 10 ноября. Торги на Московской бирже 10 ноября открылись ростом курса евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара в начале торговой сессии на Мосбирже остался неизменным по отношению к его значению на момент закрытия предыдущих торгов. Стоимость американской валюты составляет 70,77 рубля.

Евро подорожал на 8,75 копейки и находится на уровне 81,99 рубля.

Официальный курс доллара понижен на 11 копеек и составляет 71,29 рубля. Курс евро Банк России установил на уровне 82,65 рубля, что выше на 11 копеек значения 9 ноября.

К новогодним праздникам курс рубля снизится по отношению к другим валютам на фоне длинных выходных и роста потребления в стране. Об этом россиян предупредил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.