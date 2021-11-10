Центр Гамалеи намерен создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа

Москва, 10 ноября. Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи намерены создать универсальную вакцину против гриппа и ротавируса. Об этом рассказал глава учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, центр проводит тестирование препаратов против ротавируса и гриппа. Кроме этого, эксперты ведут работу над созданием вакцины против возбудителя туберкулеза, которая в скором времени должна сменить БЦЖ. Также есть разработки, направленные на борьбу с антибиотикорезистентностью.

«Если, не дай бог, возникнут новые вызовы со стороны патогенного мира микроорганизмов, мы тоже к ним готовы. Работы ведутся», — пояснил эксперт в разговоре с ТАСС.

Центр Гемалеи выпустил вакцину против коронавируса нового типа, которая получила название «Спутник V». Препарат был зарегистрирован Министерством здравоохранения России летом 2020 года. Он стал первой в мире вакциной против COVID-19.