Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 09:18
09:15
Общество
Нутрициолог Муравская назвала икру улучшающим мужское здоровье продуктом
09:14
Общество
Петербуржцы могут встретить Новый год без снега
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса евро
08:55
Общество
Центр Гамалеи намерен создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа
08:52
Общество
Пермячка регулярно помогала кошкам и собакам, забыв о собственных детях
08:49
Политика
Николай Патрушев указал на активизацию международных встреч по Афганистану
08:47
Политика
Польша планирует призвать Евросовет к усилению санкций в отношении Белоруссии
08:37
Происшествия
Жертвами стрельбы в Южной Дакоте стали два американца
08:36
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли человека из задымленной в результате пожара квартиры в Екатеринбурге
08:24
Технологии
TechCrunch: Instagram запустил тестирование платных подписок на аккаунты блогеров
Все новости

Центр Гамалеи намерен создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 08:55
Общество
Центр Гамалеи намерен создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа
dvfu.ru

Москва, 10 ноября. Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи намерены создать универсальную вакцину против гриппа и ротавируса. Об этом рассказал глава учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, центр проводит тестирование препаратов против ротавируса и гриппа. Кроме этого, эксперты ведут работу над созданием вакцины против возбудителя туберкулеза, которая в скором времени должна сменить БЦЖ. Также есть разработки, направленные на борьбу с антибиотикорезистентностью.

«Если, не дай бог, возникнут новые вызовы со стороны патогенного мира микроорганизмов, мы тоже к ним готовы. Работы ведутся», — пояснил эксперт в разговоре с ТАСС.

Центр Гемалеи выпустил вакцину против коронавируса нового типа, которая получила название «Спутник V». Препарат был зарегистрирован Министерством здравоохранения России летом 2020 года. Он стал первой в мире вакциной против COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Центр Гамалеи намерен создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа
грипп вакцина ротавирус гинцбург центр гемалеи
Комментировать