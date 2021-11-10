Николай Патрушев указал на активизацию международных встреч по Афганистану

Нью-Дели, 10 ноября. Москва обратила внимание на активизацию государств в вопросах, связанных с Афганистаном, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он отметил, что стали действовать международные и региональные игроки на афганском направлении. Также стали появляться новые форматы. По его мнению, диалоговые механизмы, которые, как отметил политик, все полезны, должны не дублировать работу друг друга, а дополнять ее.

«К ним можно отнести итальянскую инициативу по созыву чрезвычайного саммита «Группы двадцати» по Афганистану, региональный механизм России, Китая, Пакистана и Ирана, встречу стран-соседей Афганистана, а также заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств», — указал Патрушев на совещании по региональной безопасности в Афганистане, которое проходит в Нью-Дели.

В августе этого года талибы, активизировав наступление на правительственные силы, захватили власть в Афганистане. Последние две недели лета шла массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с афганцами. В начале сентября объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост главы МИД во время первого правления «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.