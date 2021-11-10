Актриса Наталья Рудова показала фото в откровенном купальнике из бассейна

Москва, 10 ноября. Звезда сериала «Универ.Новая общага», актриса Наталья Рудова снова вызвала восторг у своих подписчиков, выложив излишне откровенное фото из бассейна гостиницы. Поклонники буквально лишились дара речи, пишет Teleprogramma.pro. О том, была ли на красавице-блондинке верхняя часть купальника, история умалчивает. Никто из ее подписчиков в Instagram так и не понял этого. instagram.com / @rudovanata Но соблазнить своих подписчиков ей все же удалось. Комментариев долго ждать не пришлось.

«Тряпица меж бедер и задом кверху»; «Ай, капельки стекают»; «Эротизм кадра зашкаливает»; «Горяча! Ауф… Ошпариться можно»; «Эти прелести по ночам будут сниться»; «К вам в бассейн сразу захотелось»; «Можно с вами побултыхаться в водичке?»; «Сзади хочется подплыть», — пишут поклонники звезды.

Не так давно стало известно, что Рудова подозревалась в распространении наркотических средств. По слухам, красавица была поставщиком для резидентов Comedy Club. 7 сентября прямо на премию «Человек года — 2021» приехал наряд полиции. Кто-то сообщил стражам порядка информацию о том, что Рудова прямо на мероприятии распространяет наркотики. Проверка показала, что актрисы там вообще не было.

Очевидно, что Наталью Рудову кто-то хотел подставить. В мире шоу-бизнеса такие случаи не редкость. Актриса чудом избежала неприятностей и, возможно, именно поэтому сейчас находится на отдыхе.

Ранее сообщалось, как Рудова спародировала новость о своем романе.