Актриса Наталья Рудова показала фото в откровенном купальнике из бассейна

Москва, 10 ноября. Звезда сериала «Универ.Новая общага», актриса Наталья Рудова снова вызвала восторг у своих подписчиков, выложив излишне откровенное фото из бассейна гостиницы. Поклонники буквально лишились дара речи, пишет Teleprogramma.pro.
О том, была ли на красавице-блондинке верхняя часть купальника, история умалчивает. Никто из ее подписчиков в Instagram так и не понял этого.
Но соблазнить своих подписчиков ей все же удалось. Комментариев долго ждать не пришлось.
«Тряпица меж бедер и задом кверху»;
«Ай, капельки стекают»;
«Эротизм кадра зашкаливает»;
«Горяча! Ауф… Ошпариться можно»;
«Эти прелести по ночам будут сниться»;
«К вам в бассейн сразу захотелось»;
«Можно с вами побултыхаться в водичке?»;
«Сзади хочется подплыть», — пишут поклонники звезды.
Не так давно стало известно, что Рудова подозревалась в распространении наркотических средств. По слухам, красавица была поставщиком для резидентов Comedy Club. 7 сентября прямо на премию «Человек года — 2021» приехал наряд полиции. Кто-то сообщил стражам порядка информацию о том, что Рудова прямо на мероприятии распространяет наркотики. Проверка показала, что актрисы там вообще не было.
Очевидно, что Наталью Рудову кто-то хотел подставить. В мире шоу-бизнеса такие случаи не редкость. Актриса чудом избежала неприятностей и, возможно, именно поэтому сейчас находится на отдыхе.
Ранее сообщалось, как Рудова спародировала новость о своем романе.