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Актриса Наталья Рудова показала фото в откровенном купальнике из бассейна

Шоу-бизнес
Актриса Наталья Рудова показала фото в откровенном купальнике из бассейна
instagram.com  /  @rudovanata

Москва, 10 ноября. Звезда сериала «Универ.Новая общага», актриса Наталья Рудова снова вызвала восторг у своих подписчиков, выложив излишне откровенное фото из бассейна гостиницы. Поклонники буквально лишились дара речи, пишет Teleprogramma.pro.

О том, была ли на красавице-блондинке верхняя часть купальника, история умалчивает. Никто из ее подписчиков в Instagram так и не понял этого.

«Тряпица меж бедер и задом кверху!»: Рудова в мокрых стрингах надвое поделила секси-«булочки»
instagram.com / @rudovanata

Но соблазнить своих подписчиков ей все же удалось. Комментариев долго ждать не пришлось.

«Тряпица меж бедер и задом кверху»;

«Ай, капельки стекают»;

«Эротизм кадра зашкаливает»;

«Горяча! Ауф… Ошпариться можно»;

«Эти прелести по ночам будут сниться»;

«К вам в бассейн сразу захотелось»;

«Можно с вами побултыхаться в водичке?»;

«Сзади хочется подплыть», — пишут поклонники звезды.

Не так давно стало известно, что Рудова подозревалась в распространении наркотических средств. По слухам, красавица была поставщиком для резидентов Comedy Club. 7 сентября прямо на премию «Человек года — 2021» приехал наряд полиции. Кто-то сообщил стражам порядка информацию о том, что Рудова прямо на мероприятии распространяет наркотики. Проверка показала, что актрисы там вообще не было.

Очевидно, что Наталью Рудову кто-то хотел подставить. В мире шоу-бизнеса такие случаи не редкость. Актриса чудом избежала неприятностей и, возможно, именно поэтому сейчас находится на отдыхе.

Ранее сообщалось, как Рудова спародировала новость о своем романе.

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отдых поклонники инстаграм рудова
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