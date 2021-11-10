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Польша планирует призвать Евросовет к усилению санкций в отношении Белоруссии
Политика
Польша планирует призвать Евросовет к усилению санкций в отношении Белоруссии
Новостное агентство «Харьков»

Варшава, 10 ноября. Польша выступит за усиление санкций в отношении Белоруссии. Произойдет это, вероятнее всего, на ближайшем заседании Евросовета. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Данная встреча запланирована на декабрь. Однако, по словам польского премьера, страна может предложить свой запрос и раньше.

«Возможно раньше, если не будет возможности встретиться физически, то в форме видеоконференции, я тогда подниму вопрос об усилении санкций», — сказал премьер-министр на заседании парламента.

Моравецкий добавил, что Польша намеревается не только усилить существующие санкции, но также предложить новые. Они, по его словам, будут направлены на экономику страны в долгосрочной перспективе.

Вводимые в отношении Белоруссии санкции положительно сказываются на сотрудничестве страны с Россией. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил усиление интеграционных процессов между государствами на фоне проводимых в ЕС мероприятий против республики.

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