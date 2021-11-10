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Жертвами стрельбы в Южной Дакоте стали два американца

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 08:37
Происшествия
Жертвами стрельбы в Южной Дакоте стали два американца
ФБА «Экономика сегодня»

Скотленд, 10 ноября. Минимум два человека погибли в результате стрельбы в городе Скотленд (штат Южная Дакота, США). Издание Dakota News Now передало, что при ЧП также пострадали пятеро американцев.

Сотрудники полиции уже задержали предполагаемого убийцу. В числе пострадавших один человек, которого доставили в местную больницу с серьезными ранениями, двое других также самостоятельно покинули место происшествия. Их жизням ничего не угрожает, поделились журналисты.

Пока издание не приводило более подробной информации о произошедшем. Детали и обстоятельства стрельбы в Скотленде изучают сотрудники офиса местного шерифа, полиция и бюро расследований.

На недавних вечеринках по случаю Хеллоуина в США погибли по меньшей мере шесть человек. Порядка 30 американцев получили ранения или травмы различной степени тяжести.

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