Жертвами стрельбы в Южной Дакоте стали два американца

Скотленд, 10 ноября. Минимум два человека погибли в результате стрельбы в городе Скотленд (штат Южная Дакота, США). Издание Dakota News Now передало, что при ЧП также пострадали пятеро американцев.

Сотрудники полиции уже задержали предполагаемого убийцу. В числе пострадавших один человек, которого доставили в местную больницу с серьезными ранениями, двое других также самостоятельно покинули место происшествия. Их жизням ничего не угрожает, поделились журналисты.

Пока издание не приводило более подробной информации о произошедшем. Детали и обстоятельства стрельбы в Скотленде изучают сотрудники офиса местного шерифа, полиция и бюро расследований.

На недавних вечеринках по случаю Хеллоуина в США погибли по меньшей мере шесть человек. Порядка 30 американцев получили ранения или травмы различной степени тяжести.