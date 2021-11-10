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Технологии
TechCrunch: Instagram запустил тестирование платных подписок на аккаунты блогеров
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TechCrunch: Instagram запустил тестирование платных подписок на аккаунты блогеров

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 08:24
Технологии
TechCrunch: Instagram запустил тестирование платных подписок на аккаунты блогеров
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Нью-Йорк, 10 ноября. Социальная сеть Instagram постепенно запускает возможность платной подписки на любимого блогера. В России ее стоимость составит 99 рублей, сообщил портал TechCrunch.

Как отметило издание, о подобной функции велись разговоры еще в начале года. С тех пор компания Meta занялась ее разработкой. Опция позволяет блогерам разрешать доступ к своим stories только тем, кто вносит регулярные взносы, таким образом создавая эксклюзивный контент.

«Похоже, компания готова запустить подписки на блогеров для более широкого тестирования. По данным независимых сервисов, отслеживающих приложения, Instagram недавно добавил в свое американское приложение в раздел «Встроенные покупки» опцию Instagram Subscriptions», — отметил портал.

Специалисты платформы Sensor Tower сообщили, что опция появилась в социальной сети еще 1 ноября. В американской версии приложения покупка стоила 4,99 доллара. Чуть позже был добавлен пакет за 0,99 доллара.

Недавнее обновления Instagram расширило возможность добавления гиперссылок в stories. Делать это раньше могли лишь блогеры с определенным числом подписчиков, теперь же функция доступна всем.

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