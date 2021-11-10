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Бастрыкин взял под личный контроль дело о зверском убийстве рэпера Энди Картрайта
Происшествия
Бастрыкин взял под личный контроль дело о зверском убийстве рэпера Энди Картрайта
instagram.com  /  @kkkartrait

Санкт-Петербург, 10 ноября. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве рэп-исполнителя Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт. Соответствующая информация приведена на сайте СКР.

Председатель ведомства распорядился предоставить на личную проверку результаты экспертиз. Бастрыкин также заинтересован в проведенных следственных действий по этому резонансному делу. Доложить о протекании расследования поручено и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Андрею Голомбиевскому.

По делу об убийстве рэпера накануне прозвучало обращение в эфире федерального телевидения, адресованное лично к руководству Следкома. К Бастрыкину обратилась мать Картрайта с просьбой помочь с затянувшимся расследованием смерти сына.

В убийстве музыканта Александра Юшко обвиняют его вдову Марину Кохал. В конце октября ее перевели из СИЗО под домашний арест.

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