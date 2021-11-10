Малыш умер в Амурской области после серьезного избиения

Благовещенск, 10 ноября. Житель поселка Магдагачи в Амурской области серьезно избил полуторамесячного малыша и уложил его спать. На утро выяснилось, что ребенок мертв.

Согласно материалам дела, трагедия произошла 6 марта. Мужчина избил ребенка, а затем уложил его в кровать. На следующее утро нашли бездыханное тело малыша. Мать погибшего в это время со старшим ребенком была в гостях.

«Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы после отбытия основного наказания сроком на один год», — говорится в сообщении СУ СК России по Амурской области.

Следователь после трагедии сделал запрос в органы системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних с просьбой проверить условия проживания погибшего. В результате мать признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малыша. Ее привлекли к административной ответственности.

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