Женщина-пешеход попала под колеса Toyota Harrier в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 10 ноября. ДТП с участием 41-летнего пешехода произошло в Южно-Сахалинске днем 9 ноября. Проверку по факту произошедшего проводит областное управление ГИБДД.

Авария произошла в 14:10 по местному времени вторника (08:10 по Москве) на улице Комсомольской. Предварительно установлено, что женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг на нее наехала Toyota Harrier. Автомобилем управлял 40-летний водитель.

Пострадавшая в результате ДТП получила телесные повреждения. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Крупная авария ранее произошла в центре Южно-Сахалинска. Участниками столкновения стали автобус и грузовик, пострадали восемь человек.