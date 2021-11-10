Второй трейлер фильма C’mon C’mon с Хоакином Фениксом опубликован в YouTube

Москва, 10 ноября. Новый трейлер фильма C’mon C’mon появился на YouTube-канале киностудии «А24». Главную роль в картине исполнил лауреат «Оскара» Хоакин Феникс.

Фильм рассказывает о радиоведущем Джонни, который отправляется в путешествие вместе со своим девятилетним племянником Джесси. Они ездят по стране и берут интервью у детей, чтобы узнать их взгляды на жизнь. Это поездка оказывает серьезное влияние на обоих героев.

Режиссером и сценаристом фильма стал Майк Миллс. Мировая премьера картины состоялась в начале сентября на фестивале «Теллурайд» в Колорадо. Выйдет ли кинолента в российский прокат, пока неизвестно.

Хоакин Феникс получил свой первый «Оскар» в 2020 году. Ему вручили его как лучшему актеру в фильме «Джокер». Актер не стал отрицать возможность съемок сиквела картины..