Жители России смогут оплатить штраф за просрочку паспорта со скидкой 50%

Москва, 10 ноября. Штрафы за негрубые нарушения можно будет оплатить со скидкой в течение 20 дней после его наложения. Такую возможность предусматривает ПКоАП.

Соответствующее правило в проекте процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП) распространяется на все нарушения, которые не считаются грубыми. Речь идет о несвоевременной замене паспорта, пропуске срока подачи налоговой декларации и так далее, заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

«Так, уплатить штраф в половинном размере в течение 20 дней будет можно за несвоевременную замену гражданином паспорта, пропуск обязанным лицом срока подачи налоговой декларации, за нарушения в сфере контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд и ряд других», — цитирует ее ТАСС.

Воспользоваться такой услугой смогут не только обычные граждане. Она будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.

На сегодняшний день КоАП позволяет оплатить штраф со скидкой 50% за большую часть нарушений ПДД. Однако в будущем автовладельцев могут лишить такой возможности.