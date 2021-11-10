Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 09:17
09:15
Общество
Нутрициолог Муравская назвала икру улучшающим мужское здоровье продуктом
09:14
Общество
Петербуржцы могут встретить Новый год без снега
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса евро
08:55
Общество
Центр Гамалеи намерен создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа
08:52
Общество
Пермячка регулярно помогала кошкам и собакам, забыв о собственных детях
08:49
Политика
Николай Патрушев указал на активизацию международных встреч по Афганистану
08:47
Политика
Польша планирует призвать Евросовет к усилению санкций в отношении Белоруссии
08:37
Происшествия
Жертвами стрельбы в Южной Дакоте стали два американца
08:36
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли человека из задымленной в результате пожара квартиры в Екатеринбурге
08:24
Технологии
TechCrunch: Instagram запустил тестирование платных подписок на аккаунты блогеров
Все новости

Жители России смогут оплатить штраф за просрочку паспорта со скидкой 50%
Общество
Жители России смогут оплатить штраф за просрочку паспорта со скидкой 50%
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 10 ноября. Штрафы за негрубые нарушения можно будет оплатить со скидкой в течение 20 дней после его наложения. Такую возможность предусматривает ПКоАП.

Соответствующее правило в проекте процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП) распространяется на все нарушения, которые не считаются грубыми. Речь идет о несвоевременной замене паспорта, пропуске срока подачи налоговой декларации и так далее, заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

«Так, уплатить штраф в половинном размере в течение 20 дней будет можно за несвоевременную замену гражданином паспорта, пропуск обязанным лицом срока подачи налоговой декларации, за нарушения в сфере контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд и ряд других», — цитирует ее ТАСС.

Воспользоваться такой услугой смогут не только обычные граждане. Она будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.

На сегодняшний день КоАП позволяет оплатить штраф со скидкой 50% за большую часть нарушений ПДД. Однако в будущем автовладельцев могут лишить такой возможности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители России смогут оплатить штраф за просрочку паспорта со скидкой 50%
совфед паспорт штраф
Комментировать