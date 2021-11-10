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Mazda показала тизер нового кроссовера CX-50

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 07:43
Общество
Mazda показала тизер нового кроссовера CX-50
pixabay.com/PD

Токио, 10 ноября. Японский автопроизводитель Mazda обнародовал тизерный ролик, в котором видно обновленный кроссовер компании CX-50. Таким образом руководство решило подогреть заинтересованность покупателей к новинке.

Видеоролик не содержал в себе никаких подробных характеристик об автомобиле, также не различимы и дизайнерские решения кузова. Согласно информации от инженеров производителя, на рынке в Соединенных Штатах будет представлено три модели: CX-70 и CX-90 и ожидаемый CX-50.

В самом трейлере кроссовер едет по дороге в густом тропическом лесу с закрепленным на крыше каяком. Видимо, такой постановкой кадра в компании хотели намекнуть на вездеходные качества автомобиля. Маркетологи компании считают, что главной аудиторией грядущей машины является молодежь. Дебют СХ-50 ожидается 15 ноября.

Американская компания Ford может возобновить производство электрического хетчбэка Focus Electric, который был снят с конвейера в 2018 году. Отмечается, что четкого плана по возрождению перезапуску автомобиля нет.

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