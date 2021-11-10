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Рецидивист задержан в Якутске по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка сожительницы

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 07:39
Происшествия
Рецидивист задержан в Якутске по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка сожительницы
 /  Пресс-служба управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу

Якутск, 10 ноября. Полицейские задержали ранее судимого жителя Якутии, который подозревается в расправе над малолетним ребенком своей сожительницы. Соответствующую информацию привели на портале Следственного комитета РФ.

Ночью 9 ноября в квартире, расположенной в Маганском тракте Якутска, нашли труп ребенка двух лет с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

«У следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины, который скрылся из квартиры ... Его задержали утром 9 ноября и доставили к следователю», — следует из сообщения СКР.

Мера пресечения в отношении подозреваемого будет избрана в ближайшее время. Следователи также возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела мужчины в Химках. Сейчас правоохранители заняты установкой личностей всех людей, причастных к стрельбе.

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убийство скр якутия следственный комитет россии
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